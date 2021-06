Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, care in ultimele luni a fost internat de mai multe ori la spital, a declarat duminica aceasta ca se simte mai bine si ca va ramane angajat in viata politica a Italiei, informeaza AFP, conform Agerpres. „Ma simt mai bine, din fericire, insa medicii care ma trateaza nu-mi permit deocamdata sa particip la evenimente publice. Va promit insa ca voi fi in curand cu voi“, a declarat Berlusconi intr-o interventie telefonica la o reuniune a partidului sau Forza Italia, potrivit mass-media. Miliardarul, 84 de ani, care a suferit o importanta operatie pe…