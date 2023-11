Stiri pe aceeasi tema

- Dupa protestele din Sanatate, salariații Casei de Pensii ies și ei in strada. Ei vor participa astazi in intervalul orar 10.00-11.00 la un protest. Principalele nemulțumiri sunt legate de salarii și de personalul insuficient pentru volumul de munca din ce in ce mai crescut. Pe timpul protestului nu…

- Zeci de angajati ai Ministerului Sanatatii protesteaza, miercuri dupa-amiaza, in fata institutiei, reclamand inechitatile salariale si ”discriminarea” la care sunt supusi in raport cu cei ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), potrivit news.ro.Protestatarii de la Ministerul Sanatatii…

- A trecut aproape o saptamana de cand activitatea cu publicul in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate din Salaj este blocata din cauza protestelor. Inca din data de 2 noiembrie, intre orele 9 – 16, publicul nu are acces in instituție, se primesc și se rezolva doar cazurile care sunt considerate urgențe,…

- Salariatii din Casele Judetene de Asigurari de Sanatate protesteaza, miercuri, fie in birouri, prin intreruperea lucrului, fie in fata institutiilor. Pe durata protestului se asigura doar urgentele, potrivit news.ro.”Protestele angajatilor din cadrul CNAS/ CAS judetene se desfasoara in toate judetele…

- Pe perioada protestului, angajatii Casei vor asigura doar urgentele, intre orele 8:00 si 9:00 si intre 16:00 si 17:00, precum: serviciile pentru duplicarea cardurilor de sanatate, aprobari pentru aparate de oxigen, stome sau servicii necesare gravidelor ori persoanelor cu dizabilitati.Protestele angajatilor…

- Așa cum au promis, angajații de la Casa Județeana de Pensii Maramureș și-au reluat incepand din 6 noiembrie, protestele. Dupa ce la mijlocul saptamanii trecute și-au intrerupt activitatea timp de o jumatate de ora, ieșind pe scarile instituției, in 6 noiembrie, au declanșat protestele pe termen nelimitat.…

- Protestele in randul funcționarilor publici se extind. Dupa salariații din casele de Asigurari de Sanatate, au oprit temporar lucrul cu publicul și angajații din casele de pensii. Sunt nemultumiți de salarii și de volumul tot mai mare de munca.

- Tot mai mulți angajați sunt nemulțumiți de salarii și condițiile precare de munca. Aceștia incep protestele pentru a-și arata necazul. Dupa angajații de la Casa Județeana de Pensii Maramureș, au inceput cei de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Maramureș. Aceștia din urma au intrat in protest generalizat…