- Presedintele Partidului Forta Nationala, Teodor Melescanu, atrage atentia asupra ''neconstitutionalitatii'' propunerii liberalilor privind votul in diaspora timp de trei zile si la alegerile parlamentare din acest an. "Partidul National Liberal ii discrimineaza pe romani.…

- Parlamentarii PNL Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu si Florin Roman au depus un proiect de lege pentru ca votarea sa se desfasoare pe parcursul a trei zile in diaspora si la alegerile parlamentare, pe modelul de la alegerile prezidentiale de anul...

- UDMR susține organizarea alegerilor anticipate in 14 iunie, cu o saptamana inaintea celor locale, au anunțat reprezentanții Uniunii, in cadrul CRU, care a avut loc sambata la Cluj-Napoca.Potrivit reprezentanților UDMR, alegerile anticipate sunt necesare pentru ca țara are nevoie de o guvernare…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca partidul pe care il conduce are capacitatea de a castiga atat alegerile locale, cat si cele parlamentare din acest an.

- Alianța pentru Unirea Romanilor (A.U.R.) organizeaza o conferința de presa vineri, 20 decembrie, ora 14:30, la sediul formațiunii din strada Traian 168. In cadrul conferinței se vor anunța viitorii candidați pentru alegerile locale din vara lui 2020 și campania “Angajam primar”. Miscarea politica Alianța…

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, atenționeaza ca PSD va caștiga alegerile locale și parlamentare daca legislația electorala nu se schimba."Eu atat va spun. Daca legile electorale nu se schimba - caștiga PSD la locale și parlamentare, orice am face. Pentru ca sunteți…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda romanilor din diaspora care vor sa voteze pentru alegerile prezidentiale sa se prezinte la vot in cele trei zile, incercand sa evite aglomerarea in ziua de duminica. MAE precizeaza ca 91 de diplomati au fost trimisi in strainatate din centrala de la Bucuresti…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a facut astazi o noua gafa intr-o conferinta de presa organizata la sediul PSD din Kiseleff. Acolo, aceasta a afirmat ca scopul PSD este de a castiga alegerile prezidentiale, locale si parlamentare „de anul trecut”.