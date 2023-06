Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie urata intr-o parte de țara, astfel ca meteorologii au emis noi avertizari de vreme rea. Aceasta este alerta meteo ANM a dimineții. Cod galben de ploi puternice și vijelii, care sunt zonele afectate. Ce se intampla de saptamana viitoare, o parte dintre romani se vor bucura. Alerta…

- O familie a trait un adevarat șoc, dupa ce medicii declarasera decesul mamei lor. Oamenii se pregateau de inmormantare, atunci cand au vazut ca femeia inca traia.Conform declarațiilor familiei, Bella Montoya s-a simțit rau acasa vineri, 9 iunie și a fost transportata la spitalul Martin Icaza din…

- Ploile cazute in ultimele ore au provocat multe pagube. In Alba, in comuna Vințu de Jos, apa scursa de pe versanti a umflat un parau si a intrat in mai multe gospodarii. A luat pe sus masini si a rupt podete. Oamenii spun ca a fost cea mai puternica viitura din ultimii 10 ani.

- Ploile puternice au facut ravagii in vestul țarii. In Cluj, mai mulți copaci s-au prabușit din cauza vantului puternic. La fel s-a intamplat in Vrancea sau Gorj, unde furtuna a rupt și aruncat arborii pe șosele. Rupere de nori a fost și in județul Timiș, unde mai multe gospodarii au fost inudate.

- Orașul Buriticupu se afla la 400 de kilometri de capitala Braziliei, Sao Luis. De mai bine de 20 de ani, provincia se confrunta cu o amenințare uriașa din cauza eroziunii solului.Ploile abundente au dus la formarea unor cratere cu un diametru de 500 de metri și adanci de pana la 70 de metri. Zeci de…

- In urma ploilor torențiale in jur de 60 de gospodarii și mai bine de 100 de gradini și terenuri agricole au fost inundate.Oamenii sunt disperați și spun ca in localitatea Fizeș, din județul Caraș Severin, sunt inundații tot mai des.Și Drumul Național 58B care leaga Reșița de Timișoara a fost acoperit…

- In 2020, firma RCS RDS (DIGI) a cerut amplasarea unei antene de telefonie mobila in satul Barbalatești, comuna Valea Iașului. Un grup de cateva zeci de locuitori a reușit sa impiedice montarea unei antene de telefonie, fix in apropierea gospodariilor lor. Oamenii au facut un memoriu in care au invocat…

- Peste 30 de arbori au fost doborați in capitala, in urma vanturilor puternice. La fel circa 20 de crengi care au cazut peste firele rețelelor electrice au fost inlaturate, iar arborii cazuți au fost taiați și transportați.