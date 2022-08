Aproape 70% dintre profesorii participanți la un sondaj World Vision Romania, citat de edupedu.ro, nu sunt de acord cu examenele separate de selecție la unele colegii naționale, așa cum sunt stipulate unele prevederi din proiectul nilor legi ale Educației. Nici parinții nu au fost de acord, Federația Parinților publicand, zilele trecute, un alt raport privind […] The post Dupa parinți, și profesorii considera ca admiterea separata la unele colegii naționale duce la INECHITATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .