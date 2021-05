Stiri pe aceeasi tema

- „Domnul Ghinea este la Bruxelles astazi. Eu merg acolo sa ii asigur pe partenerii eruopeni ca acest Guvern este Guvernul care va face si reforme. PNRR are doua componente. Are componenta de reforme, pe care ne-am asumat-o prin strategia fiscal bugetara, ne-am asumat-o prin programul de guvernare, prin…

- Romania are nevoie de infrastructura, iar proiectele in materie vor fi facute in termenul asumat, a declarat prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca va discuta acest subiect si in cadrul vizitei de la Bruxelles in care va merge in aceasta saptamana. "Am vrut neaparat sa vad acest…

- „Problema pe care o vad si o vom remedia in aceasta guvernare este ca incepem proiecte de infrastructura si apoi dureaza si dureaza si dureaza. Si acest proiect, inteleg ca a fost in 2007 prima intentie, dar in 2015 a fost pregatit si abia acum putem sa vedem ca se apropie de finalizare. Ceea ce pot…

- Florin Citu a afirmat, marti, intr-o vizita facuta pe santierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare, ca problema este aceea ca sunt incepute proiecte de infrastructura, dar ca dureaza pana cand sunt finalizate. “Problema pe care o vad si o vom remedia in aceasta guvernare este ca incepem…

- Romania s-ar putea afla printre singurele tari din UE care va atrage toate cele 29,2 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a transmis, luni, premierul Florin Citu care a mentionat ca se va deplasa la Bruxelles in zilele urmatoare.

- Reuniune privind PNRR, la Palatul Cotroceni Foto: presidency.ro. La Palatul Cotroceni va avea loc luni o reuniune a responsabililor care se ocupa de Planul Național de Redresare și Reziliența. Autoritațile române încearca sa vada în ce fel poate fi îmbunatațit acest…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arata indignat de situația de la Spitalul Foișor din București. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit rapusa de COVID „N-am ințeles de ce nu au ajuns salvari. Știu ca sunt 1000 de apeluri la salvare in…

- Ciolacu acuza Guvernul de lipsa legii bugetului și a unui plan pentru accesarea fondurilor europene. ”Este o prapastie uriașa intre așteptarile liderilor europeni și oferta jalnica a actualei guvernari”, considera liderul social-democrat. ”Maculatura lor a fost deja respinsa de doua ori. De aceea, cer…