- Ionut Stroe arunc[ numele lui Nicolae Ciuca 'cușca' alegerilor prezidentiale: Este profilul care cadreaza perfect cu aceasta functiePurtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe spune ca Nicolae Ciuca este in mod automat candidatul PNL la prezidentiale. ”Din punctul nostru de vedere, este profilul care…

- Potrivit purtatorului de cuvant al liberalilor, premierul are profilul perfect pentru funcția de șef al statului. Ionuț Stroe mai spune ca, in relația dintre partide, Nicolae Ciuca ”a fost omul echilibrului”. Ionuț Stroe: ”Este in mod automat și candidatul nostru” ”Din punctul nostru de vedere, este…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat miercuri, la Digi24, ca este mai „pragmatic” ca Romania sa nu boicoteze tranzitul cerealelor ucrainene.„Trebuie sa ne hotaram și sa gandim foarte pragmatic ce ne dorim. Daca ne dorim un blocaj total in relația cu UE și cu Ucraina, daca ne dorim…

- Chiar daca religia este o materie opționala, aceasta poate fi inclusa intre probele examenului de Bacalaureat. Afirmația a fost facuta de purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu. „Propunerea BOR și a celorlalte culte din Romania ca elevii sa poata alege ca materie de examen…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima news TV, ca nu crede ca in momentul de fata ar fi oportun sa punem aceasta suprataxare a marilor companii, pentru ca lucrurile acesta se vor vedea imediat in preturi, dar, daca…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca este evident un potential candidat la prezidentiale, dar a precizat ca decizia va fi luata in partid. Drula a mai spus ca vor avea un tandem presedinte-premier si a precizat ca lui, ca profil, i…