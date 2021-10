Stiri pe aceeasi tema

- ​Regele Abdullah al Iordaniei a discutat telefonic cu presedintele Bashar al-Assad al Siriei pentru prima oara de la izbucnirea razboiului sirian acum 10 ani, a anuntat duminica palatul regal, transmite Reuters.Conversatia este cel mai recent dintr-o serie de pasi din ultima perioada facuti catre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va vizita Rusia la sfarsitul acestei luni pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin despre conflictul din nord-vestul Siriei, unde Moscova si Ankara sprijina parti opuse, au anuntat vineri doi oficiali turci, citati de Reuters. Turcia sprijina combatantii…

- Președintele rus Vladimir Putin se va autoizola dupa ce au fost depistate cazuri de coronavirus in anturajul sau și, prin urmare. Președintele nu se va deplasa in Tadjikistan in aceasta saptamana pentru intalniri regionale de securitate, a anunțat marți Kremlinul. Putin, in varsta de 68 de ani, urma…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat prezenta fortelor straine in Siria, salutand totodata "daunele considerabile" provocate rebelilor si jihadistilor, cu prilejul primirii aliatului sau Bashar al-Assad in Rusia, a anuntat marti Kremlinul, transmite AFP. In cursul acestei rare intalniri tete-a-tete…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a discutat sambata, telefonic, cu noul presedinte israelian Isaac Herzog despre procesul de pace din Orientul Mijlociu, a informat agentia de presa oficiala iordaniana Petra, transmite AFP. Isaac Herzog a fost investit saptamana aceasta in functia de…