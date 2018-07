Ministerul Educației vrea sa cumpere "servicii de intreținere, reparații și devirusare software ce au drept scop eliminarea virușilor și a spyware-ului din aplicatia www.edu.ro", potrivit unui anunț de cumparare directa publicat in 26 iunie in noul sistem electronic de achiziții publice (SICAP). Ministerul a estimat achiziția la 750 de euro, a primit și o oferta, dar procedura a fost anulata in urma cu o zi, explicația din SICAP fiind 'Oferta neacceptata in termen'. Interesant este ca Ministerul a publicat acest anunț de achiziție la 3 zile dupa ce HotNews.ro a semnalat ca Edu.ro este vulnerabila…