După Japonia, Coreea de Sud a fost măturată de taifunul Haishen Coreea de Sud a fost maturata luni de rafale puternice de vant aduse de taifunul Haishen, care a facut cel putin un mort la trecerea sa prin Japonia, informeaza AFP.



Circa 320.000 de locuinte au ramas fara curent electric in arhipelagul nipon din cauza furtunii care a smuls acoperisuri si a adus o cantitate insemnata de ploaie, de aproape jumatate de metru in 24 de ore, in anumite regiuni.



Potrivit purtatorului de cuvant al guvernului nipon, Yoshihide Suga, taifunul a facut un mort, iar autoritatile depun eforturi pentru a afla cauza altor trei decese.



In prefectura…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

