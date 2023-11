Stiri pe aceeasi tema

- Rachetele au fost lansate de teroriștii Hezbollah in doua poziții ale IDF de la granița de nord, spun Forțele de Aparare Israelului.Separat, armata spune ca a efectuat o lovitura impotriva unei celule teroriste din sudul Libanului care se pregatea sa efectueze un atac cu rachete dirijate antitanc…

- Un avion israelian a atacat luni dimineata doua celule Hezbollah din Liban care planuiau sa lanseze rachete antitanc si alte rachete spre Israel, a anuntat armata israeliana, in contextul in care luptele s-au intensificat la granita comuna a celor doua tari, transmite agenția Reuters.Hezbollah a…

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Gruparea șiita libaneza Hezbollah se afla intr-o disputa armata cu Israelul din nou, la granița, dupa cea mai mortala escaladare din 2006, cand au fost in razboi timp de 34 de zile. Amenințarea extinderii conflictului dintre Israel și gruparea palestiniana Hamas plutește in aer, noteaza Reuters.

- Gruparea „Brigadele Iz al-Din al-Qassam”, care este aripa militara a mișcarii radicale Hamas, a anunțat bombardarea aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv. „Brigazile Al-Qassam lanseaza un atac cu rachete pe aeroportul Ben Gurion ca raspuns la un atac asupra civililor”, se arata intr-un comunicat publicat…

- Președintele israelian Yitzhak Herzog a declarat ca “niciodata de la Holocaust incoace nu au fost uciși atat de mulți evrei intr-o singura zi”. Armata israeliana a declarat ca a efectuat lovituri aeriene asupra a trei posturi militare ale Hezbollah. Acest lucru a fost spus intr-o declarație a armatei…

- Ministrul libanez de externe Abdallah Bouhabib spune ca guvernul sau a primit asigurari de la Hezbollah ca nu se va alatura luptei decat daca Israelul „harțuiește” Libanul.Ieri dimineața, Hezbollah a lansat obuze de mortar asupra locurilor militare israeliene de la granița cu Liban, in timp ce luptele…

- Premierul Marcel Ciolacu a condamnat atacurile cu rachete impotriva Israelului, aratand ca Romania este “in deplina solidaritate cu Israelul” si cere incetarea imediata a acestor atacuri. “Vesti groaznice vin din Israel in aceasta dimineata. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul si condamnam atacurile…