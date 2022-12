Stiri pe aceeasi tema

- Khalid Al Misslam, fotoreporter al Al Kass TV, post din Qatar, a incetat din viata in timpul Cupei Mondiale de fotbal, competitie la care era acreditat, relateaza Gazzetta dello Sport. Cauza decesului inca nu este cunoscuta. Gazzetta dello Sport noteaza ca si fotoreporterul qatarez a murit in timp ce…

- Campionatul Mondial de fotbal din Qatar a fost zguduit de vestea decesului celebrului jurnalist american Grant Wahl, care a fost transportat la spital chiar la partida din sferturi dintre Olanda și Argentina.

- Un jurnalist a murit in timpul meciului Olanda – Argentina din cadrul Campionatului Mondial din Qatar. Barbatul a ramas inconștient in fața oamenilor aflați la eveniment. Cel din urma avea 48 de ani și a activat pentru Sports Illustrated, Fox Sports și CBS, iar recent și-a facut apariția in Qatar special…

- Grant Wahl, un important jurnalist de fotbal din Statele Unite, a murit vineri pe stadionul Lusail, unde urmarea sfertul de finala al Cupei Mondiale dintre Argentina și Olanda, potrivit The Guardian.

- Vineri, 9 decembrie, la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar sunt programate primele doua sferturi de finala: Croația – Brazilia (de la ora 17:00, la Doha) și Olanda – Argentina (de la ora 21:00, la Lusail). Sambata, 10 decembrie, vor avea loc ultimele doua „sferturi": Maroc – Portugalia (de la ora…

- Olanda și Argentina se vor duela vineri (ora 21.00) in sferturile Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, iar elevii lui Louis van Gaal au incercat sa raspunda la intrebarea „Cum planuiești sa il oprești pe Lionel Messi?”.

- Ziua de vineri a inchis faza grupelor de la Campionatul Mondial și a completat tabloul optimilor din Qatar. Sambata avem deja primele meciuri din faza eliminatorie, iar noi avem trei pariuri bune de incercat. Olanda - SUA se joaca de la ora 17:00, in timp ce Argentina - Australia este programat de la…