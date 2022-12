Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf, in varsta de 47 de ani, ar urma sa plece de la Neftchi Baku, deși a semnat un contract pe doi ani cu clubul din Azerbaidjan. Sa fi avut antrenorul probleme din cauza conflictului violent cu Anamaria Prodan? Iata ce spun sursele!

- Laurențiu Reghecampf a suferit o noua infrangere cu Neftchi Baku. Echipa romanului a cedat cu 2-3 pe teren propriu, cu Sabah, in etapa a 11-a din campionatul Azerbaidjanului. Reghecampf a venit cu primele explicații, in fața jurnaliștilor. Tehnicianul alb-negrilor a pus eșecul pe seama problemelor mari…

- Echipa pe care Laurențiu Reghecampf o antreneaza in Azerbaidjan a pierdut meciul cu liderul Qarabag cu scorul de 3-1. Mai mult presa din strainatate scrie despre el ca ar avea parte de defaimare in Romania, in urma scandalului cu soția sa Anamaria Prodan. Ce se intampla cu Laurențiu Reghecampf și echipa…

- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…

- Bataia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost facuta public. Impresara este acuzata ca ea a fost cea care l-a provocat pe antrenor ca acesta sa o loveasca. La finalul clipului, se aude cum Ana Maria Prodan il trage pe antrenor spre omul care filmeaza și il intreaba: „Ai filmat?”. Anamaria…

- Mai multe publicații din Azerbaidjan, țara in care Laurențiu Reghecampf antreneaza, sunt la curent cu scandalul de amploare pe care tehnicianul lui Neftchi Baku l-a avut vineri cu Anamaria Prodan. Site-urile de știri din Azerbaidjan au preluat informația aparuta vineri in Romania, precum și unele declarații…

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde antreneaza echipa Neftchi Baku, a ajuns astazi in Romania. Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune. Anamaria Prodan a declarat…

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde el antreneaza echipa Neftchi Baku, ar trebui sa ajunga astazi in Romania, conform Click . Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune.…