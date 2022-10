Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-a intalnit, luni dupa-amiaza, la Berlin, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care a catalogat drept "fructuoase" discutiile despre relatiile bilaterale si despre reactiile fata de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei.

Cancelarul german Olaf Scholz il va primi luni, la Berlin, pe premierul ungar Viktor Orban, un lider UE care a obstructionat in mod repetat eforturile blocului comunitar de a impune sanctiuni comune asupra Rusiei din cauza invaziei sale asupra Ucrainei, relateaza dpa.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a primit-o pe președintele Maia Sandu la Berlin. Cei doi au discutat despre perspectivele europene al R. Moldova, efectele razboiului din Ucraina asupra regiunii și aprofundarea relațiilor in domeniul energiei, economiei și securitații, conform deschide.md.

Cancelarul german Olaf Scholz a sprijinit decizia ministrului economiei Robert Habeck (Verzii) de a mentine in stand-by doua din ultimele trei centrale nucleare ale Germaniei, in loc de a le oferi o prelungire generala a duratei de viata, asa cum cer unele voci din coalitia sa de guvernare, transmite

Cancelarul german Olaf Scholz este un incepator politic, care nu ințelege nimic despre politica și nici nu vrea sa ințeleaga, a declarat președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, citeaza BelTA.

Cancelarul german Olaf Scholz a dezmintit in fata membrilor unei Comisii parlamentare de ancheta privind scandalul "Cum-ex" ca a exercitat vreo "influenta" in vederea inchiderii acestui dosar complex de frauda in fiscalitatea dividendelor, relateaza AFP.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, miercuri, ca este "oripilat de remarcile scandaloase" facute la Berlin de presedintele palestinian Mahmoud Abbas, care a acuzat Israelul ca a comis "50 holocausturi" impotriva palestinienilor de-a lungul anilor, relateaza The Associated Press, potrivit Agerpres.

Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat marti convins ca Suedia si Finlanda vor putea adera la NATO in curand, informeaza DPA, conform AGERPRES.