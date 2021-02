Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi seara ca Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor structurale. Ordonanta prevede suspendarea voucherelor de vacanța, eliminarea unor sporuri, dar și a gratuitații pe CFR pentru studenți. In privința sporurilor, Florin Cițu a spus ca…

- Președintele UDMR susține ca sporurile bugetarilor vor fi analizate și modificate pe Legea salarizarii, așa cum s-a stabilit in coaliție, dar in niciun caz NU vor fi taiate anul acesta. Premierul Florin Cițu declarase ca in cel mult o luna-doua, sporurile acordate la salariile angajaților la stat vor…

- Premierul Florin Cițu s-a remarcat cu un nou tip de masca. El a aparut la declarații dupa ședința de Guvern purtand o masca sofisticata. Aceasta contine nanofibre, se poate autosteriliza si blocheaza pana la 99,7-99,99% din virusuri, potrivit adevarul.ro Este vorba despre modelul VK RespiPRO Respilon,…

- Guvernul a discutat, in sedinta de miercuri, prima forma a OUG care prevede masurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Premierul Florin Citu a anunțat austeritate totala, pentru ca trebuie luate masuri, deoarece „asa nu se mai poate”. ”Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute de aceasta…

- Premierul Florin Cițu a anunțat imediat dupa ședința de Guvern ca analiza privind sporurile din sistemul bugetar este finalizata și in curand va anunța modificarile pe care le face in legea salarizarii unitare. In ceea ce privește sporurile bugetarilor, Florin Cițu a dat de ințeles ca se pregatește…

- Sebastian Bodu a fost numit in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Premierul Florin Cițu abia il eliberase din funcție pe Bodu, pe 13 ianuarie, laolalta cu alți 12 consilieri de stat care…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca se va face o analiza a Legii salarizarii din sectorul public, iar pana la finalizarea acesteia salariile raman la nivelul din decembrie 2020. ”In ceea ce priveste angajatii din mediul bugetar – am spus-o tot timpul si o sa repet – nu sunt adeptul taierii salariilor,…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari. Tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic, ultimele…