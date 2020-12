Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca Planul National de Relansare si Rezilienta se afla "intr-o faza de negociere informala" si daca vor fi necesare modificari, se va dezbate acest lucru. "Ministerul Fondurilor Europene, practic, organizeaza procesul de absorbtie a fondurilor…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost niciodata criticat de Comisia Europeana, sustin reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES, mentionand ca nu exista niciun document sau pozitie oficiala a CE prin care Romania sa fie…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in valoare de peste 30 de miliarde de euro, a fost lansat joi seara in consultare publica, in prezența președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban.

- Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri, de la ora 11.00, la o sedinta pe tema Planului National de Relansare si Rezilienta. La intalnire participa premierul Ludovic Orban, ministrul Finantelor Florin Citu si ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos