Premierul Florin Cițu și-a dat seama ca un mesaj pe Facebook nu ajuta oamenii afectați de inundații din județul Alba, așa ca și-a facut timp sa mearga, duminica, in zona. Conform unui comunicat de presa al Guvernului, Cițu va vizita, duminica, localitatea Ocolis, grav afectata de ploile torențiale de joi și de scurgerile rapide de […]