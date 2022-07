Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse a declarat duminica ca rachetele rusești au distrus cu o zi inainte infrastructuri militare din portul Odesa, vital pentru exporturile de cereale ucrainene, potrivit Le Monde . „Rachetele Kalibr au distrus infrastructuri militare din portul Odesa cu o lovitura de mare precizie”, a scris Maria Zaharova pe contul sau de Telegram,. Dupa atacul din Odesa, Ucraina l-a acuzat pe Vladimir Putin ca „scuipa in fața” ONU și a Turciei și ca pune in pericol punerea in aplicare a acordului semnat vineri privind reluarea exporturilor de cereale. Sambata, Rusia negase…