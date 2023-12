Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au fost reținuți, impreuna cu mai multe persoane, Dana Badea și iubitul ei, Alin, unul dintre cei mai urmariți oameni pe platforma TikTok, au primit interdicție de a intra live și a transmite mesaje. Mai mult, magistrații au constatat legalitatea si temeinicia unei masuri preventive pentru toți…

- La data de 3 noiembrie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Puchenii Mari au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca are un conflict cu concubinul sau, la domiciliul acestuia din comuna, fiind agresata de catre acesta. In baza sesizarii, polițiștii s-au…

- Dana Badea și iubitul ei, Alin, nu au scapat de problemele cu legea. Cei doi au fost reținuți de curand, iar cel care a facut anunțul a fost un apropiat al cuplului. Se pare ca la mijloc a fost vorba de o neințelegere care s-a transformat intr-un conflict in toata regula.

- Jumatate dintre victimele traficului de persoane sunt minore. Iar multe provin din sistemul de asistenta sociala. Este vorba despre persoane vulnerabile care sunt usor de recrutat si de exploatat.

- La data de 9 octombrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au reținut doi tineri, de 19 și respectiv 24 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal de talharie. In fapt, la data de 9 septembrie 2023, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, de catre un tanar,…

- Sambata dimineața, 7 octombrie 2023, incepand cu ora 7.00, la Iași a inceput cel mai mare pelerinaj din țara și din estul Europei. Astfel, zeci de mii de creștini au ajuns deja la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a se ruga.