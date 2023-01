Un fost ofițer al Serviciului rus Federal de Securitate (FSB), stabilit in Marea Britanie de mai mulți ani, a primit o scrisoare de amenințare și un glonț neidentificabil in ea: „Veți primi o maslina direct in frunte, exact intre ochi”, scris in scrisoare. Sunday Mirror a publicat povestea fostului spion, Boris Karpicikov, care are acum […] The post Dupa ce a spus despre Vladimir Putin ca are Parkinson și sufera de demența, un fost spion rus care locuiește la Londra a primit amenințari cu moartea: „Vei primi o „maslina” in frunte!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…