- Instabilitatea de la nivelul managementului Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dar si lipsa de implicare si asumare a factorilor decizionali din cadrul CNAB, au dus la zero investitii in infrastructura aeroportuara, in perioada 2014 – 2019, desi prin bugetele de venituri si cheltuieli…

- Aplicația de mesagerie WhatsApp a revenit online marți, dupa o intrerupere majora, la nivel global. Aplicația de mesagerie WhatsApp a inceput sa revina online marți (25 octombrie), dupa ce zeci de mii de utilizatori din intreaga lume au raportat probleme la inceputul zilei. Site-ul de raportare a intreruperilor…

- Produsele lactate nu vor mai fi furnizate in scolile din Vrancea din 5 octombrie, a anuntat Consiliul Judetean Vrancea, care a precizat ca distribuitorul a invocat, in luarea acestei decizii, cresterea costurilor de productie, furajele mai putine si mai scumpe din cauza secetei, dar si numarul scazut…

- Experții cibernetici trag un semnal de alarma și indeamna utilizatorii de WhatsApp sa activeze de urgența cateva funcții speciale din aplicația folosita de peste 2 miliarde de oameni. Experții dezvale cum este siguranța mesajelor pusa in pericol prin simpla bifare greșita a unor funcții de securitate…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, joi, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi, ca instituțiile statului sa ancheteze fraudele cu bani publici din timpul starii de urgența, unele dintre acestea fiind semnalate de inspectorii Curții. In perioada starii de urgența și apoi de alerta, Guvernul…

- Un grup de hackeri ucraineni a folosit profiluri false ale unor femei atractive pe rețelele de socializare pentru a-i pacali pe soldații ruși sa trimita fotografii pe care le-au localizat geografic potrivit Financial Times. Ei au impartașit informațiile cu armata ucraineana. In cateva zile, intreaga…

- Forțele rusești au „probleme de moral și disciplina”, pe langa oboseala și pierderile mari acumulate in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina in 24 februarie, arata Ministerul britanic al Apararii, intr-o evaluare transmisa duminica. Una dintre principalele nemulțumiri ale trupelor rusești a continuat…

- WhatsApp va permite utilizatorilor sai sa paraseasca grupurile fara a-i notifica pe ceilalti membri si sa controleze cine poate vedea cand sunt online, in cadrul unei actualizari de confidentialitate din luna august a aplicatiei de mesagerie, a anuntat compania marti, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…