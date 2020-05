Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie.Deputații au votat 172„pentru, 92 „impotriva”. Citește și: Moment de cotitura in Parlament. Se insista cu 'autonomia' comunitații maghiare: 'Este un proiect umilitor'…

- Grupul Parlamentar Pro Europa a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, ca depune o motiune de cenzura impotriva ministrului Educatiei, Monica Anisie. Motiunea va fi sustinuta si de deputatii PSD.„Avand in vedere haosul provocat in educatie de ministrul Monica Anisie, va anuntam…

- Motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, a fost adoptata in plenul Camerei Deputatilor. Acesta nu risca sa fie demis din functie, pentru ca votul din Parlament nu are putere de lege. Motiunea simpla este intitulata „Virusul Citu a infectat economia nationala”. S-au…

- PSD va depune la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului finantelor publice, Florin Citu. Presedintele intermar al PSD, Marcel Ciolacu, a criticat masurile luate de Ministerul Finantelor si spune ca este nevoie de o proiectie bugetara realista pentru a depasi aceasta criza. PSD va…

- Coaliția pentru Pregatire Epidemica și Inovații (CEPI), organizația inființata ca sa accelereze dezvoltarea vaccinurilor impotriva bolilor infecțioase emergente, a facut un apel urgent pentru strangerea a 2 miliarde de dolari, pentru a sprijini dezvoltarea unui vaccin impotriva virusului responsabil…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel a vorbit, joi seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, despre numeroasele variante de tratament pe care medicii le testeaza impotriva COVID-19, scrie DCnews. Mai precis, a povestit despre blocarea,de patru zile, in vama, a unui medicament folosit „in Estul…

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit, in ședința de marți, 14 aprilie, programul de lucru pentru saptamana viitoare, dupa sarbatorile de Paști. Marți, 21 aprilie, de la ora 13.00, este stabilita o ședința a Biroului permanent al Camerei Deputaților, cu participarea efectiva a membrilor.…

- Cercetatorii din patru țari vor incepe curand un studiu clinic al unei abordari neortodoxe a noului coronavirus, scrie sciencemag.org. Aceștia vor testa daca un vaccin vechi de un secol impotriva tuberculozei (TB), o boala bacteriana, poate revigora sistemul imunitar, permițandu-i sa se lupte mai bine…