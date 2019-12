Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Andra (33 de ani) a lansat primul cantec de Craciun impreuna cu fiica ei si a prezentatorului TV Catalin Maruta (41 de ani), Eva, in varsta de doar patru ani. Momentele din videoclipul piesei cu duetul lor au emotionat internautii.

- Adela Chirica, mama lui Davis, diagnosticat cu sindromul Dravet, si președinta Asociației pentru Dravet și alte epilepsii rare, a spus ca va fi de partea lui Raed Arafat "toata viața", scrie dcnews.ro. Citeste si Ludovic Orban anunta cand va lua o decizie in privinta lui Raed Arafat: "Se face…

- CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Este vorba despre legea care reglementeaza indexarea pensiilor de doua ori pe an, prima fiind efectuata la 1 aprilie pentru toți beneficiarii de pensii, in conformitate cu formula deja existenta. A doua indexare va fi efectuata la 1 octombrie pentru beneficiarii pensiile…

- CHIȘINAU, 27 nov - Sputnik. Peste 20 de mii de veterani de razboi din țara noastra vor beneficia de alocații lunare mai mari incepand cu anul viitor. © Sputnik / Yana Zaharova Sute de mii de moldoveni vor primi ajutoare unice de 700 de lei: Cine sunt beneficiariiPotrivit unei inițiative legislative…

- Zdob și Zdub lanseaza inca un single de pe albumul prospat lansat – Bestiarium, al zecelea material discografic din cariera si totodata o colectie de 14 melodii. Zdob si Zdub a lansat pana in prezent 5 melodii de pe album: „Ursul”, „Lupul Solidar”, „Omul Liliac”, „Colindul leului” si „India ma cheama”.…

- Președintele Klau Iohannis și-a luat in serios rolul de moderator al discuției de la Biblioteca Centrala Universitara, cerand staff-ului sau sa fie anunțați cand intra televiziunile in pauza de publicitate, pentru a lua pauza și in cadrul discuțiilor.Dezbaterea, la care a fost acceptați doar…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, s-a operat vineri intr-un spital din Germania, unde venise in vacanța. Edilul a suferit o intervenție chirurgicala pentru hernie inghinala iar dupa ce s-a trezit din anestezie, a dat detalii despre starea lui. Catalin Cherecheș a spus ca recuperarea va fi scurta…

- Electronic Arts lanseaza astazi FIFA 20, cea mai noua ediție a popularei francize de jocuri video sport. Jocul este dezvoltat de studiourile EA din București și Vancouver și este disponibil global pentru PlayStation®4, Xbox One și PC. Echipa de romani care contribuie la dezvoltarea unora dintre cele…