Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a interzis intrarea în Regatul Unit a persoanelor care vin din India din cauza unei agravari a pandemiei în aceasta tara, fiind permis doar accesul rezidentilor britanici, care vor trebui sa plateasca pentru carantina la hotel, relateaza AFP.Ministrul Sanatatii,…

- Grecia deschide din nou granițele pentru turiștii care vor sa vina in vacanța. Masura carantinei nu va mai fi obligatorie incepand de astazi. Turiștii din UE si din alte cinci tari nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina cand ajung in Grecia. Pana acum, cetațenii care ajungeau in aceasta țara erau…

- De luni, toate persoanele care nu prezinta la aeroport un nou document justificativ cerut in cadrul restrictiilor anti-COVID pentru a putea calatori in strainatate sau care mint pentru a ieși din țara vor primi o amenda de 200 de lire sterline, a anuntat vineri Ministerul britanic al Transporturilor,…

- Premierul britanic Boris Johnson ia in calcul o ridicare treptata a izolarii impuse in cadrul luptei impotriva epidemiei covid-19 - incepand din mai -, dezvaluie tabloidul Daily Mail, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Aceasta ar consta intr-o redeschidere a puburilor si restauratelor -…

- Maestru in capturarea soriceilor, Larry depașește in longevitate majoritatea premierilor din istoria Regatului Unit, inclusiv pe ce a lui Winston Churchill, scrie ziarul britanic Daily Mail, citat de Mediafax.Aniversarea motanului are loc in aceasta saptamana, conform calculelor „Daily Mail”, care scrie…

- Marea Britanie a impus noi restricții pentru toți cetațenii britanici și irlandezi, precum și pentru rezidenții care vin din lista țarilor cu risc epidemiologic crescut. Astfel, oamenii trebuie sa stea obligatoriu in izolare timp de 10 zile la un hotel autorizat și sa suporte costurile, potrivit BBC,…

- Calatorii dintr-o „lista roșie” de 33 de țari trebuie sa se izoleze intr-un hotel la sosirea in Marea Britanie, pe cheltuiala lor, timp de 10 zile, scrie Daily Mail. Masura intra in vigoare din 15 februarie, la aproape trei saptamani dupa ce a fost anunțata. Estimarile arata, de asemenea,…

- Persoanele care se intorc din mai mult de 30 de tari vor trebui sa faca o carantina timp de 10 zile in cazari aprobate de guvern. Carantina la hotel obligatorie pentru rezidenții din Marea Britanie și cetațenii care sosesc din țarile aflate pe „lista roșie” va intra in vigoare la 15 februarie - la mai…