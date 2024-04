Un nou atac cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a crescut riscul unui „accident nuclear major”, a avertizat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a ONU (AIEA). Rusia a acuzat ca Ucraina se afla in spatele atacului, in care ar fi fost ranite trei persoane. Ucraina a negat ca a fost implicata in acest atac.