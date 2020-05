Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta cantareața a subliniat ca fiica ei a implorat-o sa fie puternica și a marturisit ca a cerut ajutorul psihologilor ca sa poata gestiona situația delicata in calitate de mama… de parinte. Intrebata ce i-a spus prima data dupa accident Margheritei, Viorica de la Clejani a povestit: „Mi-a zis…

- Cunoscuta cantareața a subliniat ca fiica ei a implorat-o sa fie puternica și a marturisit ca a cerut ajutorul psihologilor ca sa poata gestiona situația delicata in calitate de mama… de parinte. Intrebata ce i-a spus prima data dupa accident Margheritei, Viorica de la Clejani a povestit: „Mi-a zis…

- Ionita, tatal Margheritei de la Clejani, face noi declaratii despre scandalul in care este implicata fiica lui si este convins ca aceasta nu a consumat substante stupefiante, ci doar niste medicamente luate de la farmacie. Citește și: Primele declaratii ale Margheritei de la Clejani…

- Ionita de la Clejani a spus ca, in calitate de tata, a fost ingrijorat dupa ce a aflat ca fiica sa, Margherita, a provocat un accident sambata dimineata pe bd.Gheorghe Șincai din Capitala. "Ii multumesc lui Dumnezeu ca nu s-a intamplat mai rau de atat. Nu a fost nicio victima. Nu s-a intamplat…

- Astazi nu este deloc o zi buna in trafic pentru familia Clejanilor. Dupa ce Margherita a facut un accident in Capitala, fiind ulterior și depsitata cu substanțe interzise in sange, potrivit Poliției, și tatal ei a fost oprit pe strada.

- Fiica Vioricai de la Clejani, Margherita, a fost implicata intr-un accident auto sambata dimineața, lovind cu autoturismul sau o mașina parcata. Potrivit Poliției Romane, vedeta ar fi consumat substanțe halucinogene, informație infirmata mai apoi de Margherita de la...

- Sambata dimineața, Margherita de la Clejani a provocat un accident in București, ulterior fiind depistata cu droguri in sange de catre polițiști. La scurt timp dupa ce informația a devenit publica, tatal ei, celebrul Ionița de la Clejani, a avut și o prima reacție.