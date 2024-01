Stiri pe aceeasi tema

- Planeta ar putea oferi o privire utila despre cum ar fi putut fi candva Terra, spun astronomii, Astronomii au descoperit o planeta de dimensiuni similare Pamantului, surprinzator de apropiata de a noastra. Lumea, cunoscuta sub denumirea de HD 63433d, este cea mai apropiata și mai tanara planeta de dimensiuni…

- Antimateria, prezenta deseori in operele științifico-fantastice, nu este doar un concept imaginar. Este o realitate și este considerata cea mai scumpa substanța de pe Terra, avand un preț incredibil de aproximativ 62,5 trilioane de dolari pe gram. Acest aspect poate genera uimire și sa starneasca curiozitatea…

- Modul de aselenizare al unei companii americane, care a suferit o scurgere de combustibil, se indreapta in prezent spre Pamant si va arde probabil in atmosfera, a anuntat start-upul Astrobotic, transmite duminica AFP. Compania a publicat regulat noi informatii privind starea alunizatorului Peregrine…

- Agenția spațiala americana a testat recent o tehnologie de ultima ora - un sistem de comunicare prin laser - intr-un mod inedit. NASA a transmis un videoclip cu o pisica cu ajutorul unei sonde spațiale aflata la 30 de milioane de kilometri distanta de Terra.

- In 2009, telescopul Kepler a dezvaluit o megastructura extraterestra numita Tabby, care acum, a reaparut cu semnale luminoase misterioase. Cercetatorii sunt confuzi deoarece imaginile nu corespund niciunui fenomen cunoscut pana acum in Univers. Aceasta redescoperire aduce in prim-plan numeroase intrebari…

- Vinul roșu se afla in centrul meniului de sarbatori, dar chiar și cateva inghițituri pot duce la o durere de cap. Intr-un studiu publicat in jurnalul Scientific Reports, preluat de San Francisco Chronicle, cercetatorii indica „vinovatul”: quercetina, care se gasește in multe fructe și legume, are gust…

- Dinozaurii ar fi disparut din cauza prafului și a ceea ce a urmat dupa prabușirea asteroidului Chicxulub pe Terra. Asta au descoperit simularile computerizate ale urmarilor impactului asteroidului care a schimbat viața pe Pamant acum 66 de milioane de ani, potrivit The Guardian.

- Ar putea fi posibil ca oamenii sa se reproduca in spatiu. Embrioni de soarece au fost obtinuti la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) si s-au dezvoltat normal, au declarat cercetatori din Japonia, conform AFP. Cercetatorii japonezi, printre care s-au aflat Teruhiko Wakayama, profesor la Centrul…