După carnea artificială şi făina de greieri, Occidentul ne mai vinde o bazaconie: înghețata din plastic Se schimba mancarea. Si nu in bine. Directia este din ce in mai mult spre alimentele artificiale. Nu mai e mult si vom manca doar plastic. Dupa carnea artificiala si faina de greieri, Occidentul ne mai vinde o bazaconie: inghețata din plastic. Inghețata din plastic, doar admirata Inghețata din plastic a devenit realitate. Nu este […] The post Dupa carnea artificiala si faina de greieri, Occidentul ne mai vinde o bazaconie: inghețata din plastic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caserolele din plastic in care pastrezi alimentele se impregneaza, adesea, cu un miros neplacut și se ingalbenesc. Exista insa o metoda de curațare pentru a le menține in stare buna mai mult timp.

- Vila fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, din Elveția, a fost inghețata, anunța șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, intr-o conferința de presa. Anterior, s-a anunțat ca vila deținuta de Plahotniuc ar fi estimata la 31 de milioane de franci (echivalentul a circa 625 milioane…

- Noul proiect de lege privind faina de greieri prevede mai multe schimbari. Mancarea din supermarket-uri care conține larve de gandac, lacuste, vierme de faina și greieri va fi afișata pe rafturi separate in magazine. Mai mult, pe eticheta produselor alimentare se va regasi și denumirea ingredientului…

- Noul trend in materie de alimentație este reprezentat de utilizarea insectelor in produsele alimentare. Deși pentru unii poate parea ca un scenariu desprins dintr-un film de groaza, Comisia Europeana pare sa nu aiba nicio problema in acest sens, mai ales ca in luna ianuarie oficialii CE au declarat…

- ”AMR”-ul chestorului Liviu Vasilescu la conducerea Direcției Generale Anticorupție scade dramatic pentru acesta… Dar mai ales pentru toata ”șandramaua” susținuta de ”Livache” prin nenumaratele funcții de conducere deținute, fie la Direcția de Operațiuni Speciale, Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Victoria Rusiei in conflictul cu Ucraina va insemna o infringere pentru Occidentul colectiv, inclusiv pentru intreaga Alianța Nord-Atlantica. Acest lucru a fost declarat de președintele sirb Aleksandar Vucic in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Prva. Liderul sirb și-a exprimat ingrijorarea…

- Un experiment efectuat pe muște de catre o echipa ce cercetatori germani a scos la iveala lucruri surprinzatoare. Acestea pot detecta mirosurile produselor din carne de la distanțe apreciabile, mai ales daca facem raportare la dimensiunea și viteza de deplasare a insectei, arata Gazeta de Agricultura.…