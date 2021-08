Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Christina Applegate a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu scleroza multipla (SM), relateaza BBC marti. Applegate a cunoscut celebritatea in adolescenta datorita rolului Kelly Bundy din serialul american ''Married... with Children'' (''Familia…

- Hugh Jackman, in varsta de 52 de ani, a dezvaluit pe rețelele de socializare ca a fost supus unei biopsii pentru a afla daca are din nou cancer. Cunoscutul actor a mai fost diagnosticat de șase ori cu cancer de piele. Intr-un videoclip postat pe Instagram, acesta apare cu un bandaj pe nas. A facut și…

- Wentworth Miller, starul din serialul Prison Break, a marturisit intr-o postare pe Instagram ca a fost diagnosticat cu autism, cu un an in urma. Actorul in varsta de 49 de ani afirma ca vestea a fost un soc, dar nu neaparat o surpriza si ca, inainte ca medicii sa ii puna oficial diagnosticul, intuise…

- La ce emisiune de la Antena 1 va aparea Iulia Albu, dupa ce a plecat de la Pro TV Iulia Albu a renunțat la colaborarea cu Pro TV și s-a mutat la postul concurent, Antena 1. Nu va avea o rubrica de fashion, așa cum ne-a obișnuit pana acum. Va fi jurat in cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apa”, alaturi…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat, sâmbata, ca el si partenera sa Susanne Thier asteapta primul lor copil, informeaza AP.“Suntem coplesiti de bucurie si recunoscatori ca în curând vom fi trei. Va cer sa fiti întelegatori pentru ca vom mentine în…

- Cristiano Ronaldo este de departe cel mai bun jucator de fotbal al planetei, dar și cea mai bogata personalitate din industrie, care strange bani grei pentru doar o imagine pe rețelele de socializare. Iata suma exorbitanta pe care vedeta sportului o primește pentru o singura postare din mediul online!

- Raluca Badulescu, cele mai extravagante apariții vestimentare Sunt deja cațiva ani buni de cand Raluca Badulescu a slabit zeci de kilograme și afișeaza acum o silueta de podium. Nu doar silueta e desprinsa parca de pe catwalk, ci și ținutele pe care aceasta le afișeaza cu orice ocazie. Va invitam sa…

- Irina Rimes se recasatorește. Cum arata fostul și viitorul soț! Irina Rimes este fericita din cale afara și spune ca și-a gasit marea dragoste. Este vorba despre tanarul artist francez David Golcher. Recent, in podcastul lui Catalin Maruța, Irina a povestit ca se simte pregatita de casatorie și iși…