- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus azi inceperea procesului in care Dumitru Dragomir este acuzat ca a primit 3 milioane de euro ca mita de la Ioan Bendei, administratorul RCS/RDS, in schimbul caștigarii licitației pentru drepturile TV din Liga 1. ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis inceperea judecatii in dosarul privind drepturile de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, in care sunt inculpati, printre altii, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir si fostul director RCS – RDS, Ioan Bendei.…

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- Marin Anton, liberalul care a susținut proiectul de lege al PSD privind amnistia, ramane cu sechestru pe avere in asteptarea deciziei definitive a Curții de Apel București din dosarul in care a fost condamnat pe fond la 5 ani de pușcarie pentru o șpaga de 5,3 milioane de euro. Pe data de 5 septembrie…

- Cu doua zile inainte de-a se implini cinci ani de la violentele evenimente, dosarul „10 august” a fost trimis in judecata, a anunțat, marți, Parchetul General printr-un comunicat de presa. Procurorii au trimis in judecata 16 inculpati Procurorii Secției parchetelor militare din cadrul Parchetului de…

- Parchetul General a anunțat marți ca Dosarul „10 august” a fost trimis in judecata. Potrivit comunicatului, 16 persoane au fost trimise in judecata și sunt cercetate in libertate. Printe aceștia se afla și șefii Jandarmeriei din 2018 - Laurențiu Cazan , șef al Jandarmeriei la acea data și coordonator…

- DIICOT a reușit, ieri, sa obțina o victorie importanta in dosarul in care procurorii anti-mafia au radiografiat jaful din stațiunea Baile Herculane. 442 de pagini are rechizitoriul procurorilor anti-mafia in care sunt descrise pas cu pas manevrele grupului infracțional organizat condus de Iosif Armaș,…