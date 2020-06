Stiri pe aceeasi tema

- Cateva țari din Uniunea Europeana au ridicat restricțiile de calatorie, iar autoritațile romane nu mai considera necesara izolarea la domiciliu la intoarcere. Care sunt aceste destinații? Mai multe țari din Uniunea Europeana au ridicat restricțiile de calatorie, iar autoritațile din Romania nu mai considera…

- Patriarhia Romana considera ca revenirea grabnica la oficierea slujbelor religioase și in interiorul lacașurilor de cult, cu respectarea regulilor stabilite de autoritațile competente, "este deja deplin justificata și adecvata actualei realitați sociale romanești", potrivit unui comunicat BOR, semnnat…

- BANI…Odata cu expirarea starii de urgenta, Agentia de Plati si Interventii in Agricultura anunta fermierii ca va incepe eliberarea de adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata implementate in cadrul campaniei agricole 2020. De asemenea, APIA anunta faptul ca, in baza adeverintei eliberate, beneficiarii…

- Autoritațile sanitare din Vaslui sunt in alerta dupa ce doi membri ai unui cult religios din satul Drujești, comuna Bacani, au manifestat simptome specifice coronavirusului. Aceștia au fost transportați la spital, iar in urma testelor efectuate a reieșit ca ambii sunt infectațI cu COVID-19. Autoritațile…

- Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie si in Calarasi Vizete pentru jandarmi, fabricate la imprimanta 3D a Universitații Dunarea de Jos din Galați. Arhiva Foto: Jandarmeria Galați Obligativitatea purtarii mastilor de protectie pentru deplasarea în spatiile publice apare în…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis i-a avertizat joi pe conationalii sai ca daca vor slabi respectarea masurilor restrictive de izolare "vom plati toti pentru asta", afirmand ca aprilie va fi luna cea mai critica in lupta impotriva propagarii noului coronavirus, potrivit Reuters. "Nu suntem la inceputul…

- Incepand de miercuri, 1 aprilie, angajatorii pot depune cereri pentru a-și plati angajații prin somaj tehnic. Autoritațile au anunțat faptul ca toți cei care, pe perioada starii de urgența, au nevoie de ajutorul statului, pot depune cererile și declarațiile pe propria raspundere la Agenția Județeana…