- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a avertizat marti ca Europa ramane divizata chiar si dupa ce au trecut 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite agentia EFE. ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a elogiat intr-o scrisoare adresata ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov ''deciziile curajoase si umane'' ale acestuia care au contribuit la reunificarea germana, dar a deplans in acelasi timp starea actuala a relatiilor germano-ruse…

- Reformatorul sovietic Mihail Gorbaciov a avertizat intr-un interviu difuzat luni ca tensiunile dintre Rusia si Occident si posibilitatea ca cele doua parti sa abandoneze tratatele in domeniul dezarmarii nucleare reprezinta un ”pericol colosal”, relateaza DPA, potrivit news.ro:Citește și: Ultima…

- Gorbaciov, ultimul lider al fostei Uniuni Sovietice, a castigat Premiul Nobel pentru Pace in 1990 pentru "rolul sau conducator in procesul de pace" care a dus la caderea Zidului Berlinului si "a adus Razboiul Rece la un sfarsit pasnic"."Atat timp cat exista arme de distrugere in masa, in…

- Ministrul de externe german Heiko Maas le-a multumit europenilor pentru contributia lor la reunificarea Germaniei si a facut apel la o mai mare solidaritate in randul natiunilor europene, intr-un editorial care urmeaza sa fie publicat sambata in 26 de tari, informeaza dpa. La 9 noiembrie, Germania marcheaza…

- Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, va publica o noua carte, prezentata drept testamentul sau politic, în care parintele glasnost și perestroika va prezenta viziunea sa asupra secolului XXI, potrivit editurii sale, citata de AFP.Intitulata "Viitorul lumii globale", cartea…

- Dupa 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, decenii in care in Germania a crescut o generatie care nu a cunoscut divizarea, cele doua jumatati ale tarii sunt in continuare separate de istoria lor, noteaza luni dpa potrivit Agerpres Landurile care au format la un moment dat Germania de Est (RDG)…