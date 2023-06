Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat ca in cazul in care greva din invatamant va continua, probele de testare a competentelor de la Bacalaureat ar putea fi echivalate cu notele de la clasa obtinute la acele materii. ‘Eu cred ca nu vom fi in aceasta situatie. Dar daca vom ajunge intr-un astfel…

- In ultimii sai ani de viața, Henric al VIII-lea nu a fost o personalitate placuta… asta cel puțin din punct de vedere al mirosului, iar Jude Law se pare ca și-a dorit și el același lucru. In timpul unei conferințe de presa, luni, la Festivalul de Film de la Cannes, Law a descris faptul ca a mers la…

- Cu ocazia zilei de 10 mai, Direcția de Cultura Carei a organizat un moment comemorativ la bustul lui Ferdinand I, in cadrul caruia directorul instituției, Bogdan Georgescu și prof. Monica Madaras, au prezentat semnificația zilei și rolul pe care l-a avut regalitatea in dezvoltarea Romaniei. In incheiere…

- Femeile care doresc sa fie elegante și seducatoare aleg sa foloseasca parfumuri orientale cu note olfactive intense și senzuale Continue reading Descopera notele olfactive ale parfumurilor orientale care te trimit pe taramuri magice at Tabu.

- ■ la Limba romana au dat examenul 4.274 candidați, 3.176 incheind simularea cu note mai mari sau egale cu 5 ■ la Matematica au fost prezenți 4.264 elevi, din care 2367 au luat nota de trecere ■ la Romana s-au obținut patru note de 10, iar la Matematica au fost 21 de note maxime ■ […] Articolul Simularea…

- O briza ușoara imi mangaie fața in timp ce ma plimb pe aleea amintirilor, inapoi in timp ce viața era mai simpla și lumea parea o gradina imensa și neexplorata. Inima mi se umfla de melancolie, tanjind dupa momentele prețioase petrecute cu mama mea printre florile care impodobeau orașelul nostru pitoresc.…

- Un numar de 163.376 de elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a opta la inceputul acestui an scolar au fost prezenti, marti, la proba de Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Patru candidati au fost eliminati in urma unor tentative de frauda. ”La simularea probei scrise la Matematica,…

- Luni, 20 martie și marți, 21 martie se desfașoara simularea examenului de evaluare naționala in școli. Sunt 4.415 elevi de clasa a VIII-a din 114 școli din județul Neamț care s-au inscris la simulare, potrivit Inspectoratului Școlar. Prima proba scrisa este la limba romana și a doua la matematica. Regulile…