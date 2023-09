Stiri pe aceeasi tema

- The Urs lanseaza oficial single-ul „Taramul interzis”, o declarație absoluta de iubire, o piesa ce evoca trairi și emoții intense prin versurile sale, pentru oricine o asculta. „Taramul interzis” este o piesa pop de dragoste, a carei varianta live are deja aproape un milion de vizualizari. Piesa a…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii Alexandrei Stan, care lanseaza mult așteptatul clip al celui mai nou single in limba romana – „Bine cu puțin rau”. Piesa, o balada pop emoționanta, a starnit valuri de entuziasm inca de la lansarea ei pe platformele digitale, fiind cea mai recenta lansare in limba…

- Dam lecții de iubire, daca ne-au pierdut ca proștii… Fanii lui rareș așteptau aceasta piesa. Dupa o vara plina de concerte, rareș deschide noul sezon cu o piesa scrisa dupa ritmurile inimii lui. ,,Nu ne-a iubit nimeni așa” este o piesa tip declarație pentru persoana care v-a dat in iubire, in sfarșit,…

- Uneori, ajungi in iubire dator… Un amalgam de voci inalte, un instrumental complex, cu beat-uri hip-hop, instrumente etnice, dar și sound-uri pop, stau drept fundal muzical pentru gandurile inșirate cu grija de Olivia Addams și DOC. Cei doi artiști canta cu ardoare despre sentimente de iubire naucite…

- Delia continua seria lansarilor de single cu sound aparte fața de cele cu care și-a obișnuit publicul și prezinta fanilor “Sirena Apelor”. Piesa este un cantec de sirena plin de dor și iubire, cover dupa Conte Casanova, muzica de Conte Casanova, Delia, Alex Cotoi, versuri Conte Casanova, Delia, producție…

- 3 Sud Est și Andia au lansat in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: Inseparabili . Nu este un secret ca vocile lor te vor cuceri inca de la primele acorduri, iar ingredientul principal pentru acest single care se anunța a fi hit sunt sentimentele transmise prin muzica ce te fac sa…

- Amedeo vine cu single-ul care te va racori in aceasta vara caniculara: Inghețata. Piesa vine ca o schimbare de direcție pentru Amedeo, acesta incercand sa-și demonstreze talentul și versitalitatea ca artist. Cu o cariera in plina ascensiune, Amdeo promite sa aduca un val de racoare și bucurie in aceasta…