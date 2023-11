„Duo Show” este prima expoziție din demersul artistic care va prezenta cate doi artisti la galeria LogArt a Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga”, care are deja zece ani de activitate, printr-un parteneriat cu alte școli timișorene. Protagoniștii primei expoziții in noua formula sunt Casian Pacatius, un elev invitat de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, in dialog cu Alexandra Radulescu, […] Articolul „Duo Show”, o noua expoziție a elevilor la galeria LogArt a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .