Dunca a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Modular CARAS-SEVERIN – Este vorba despre un nou corp de cladire realizat la cheie, din module prefabricate, ce va fi instalat in curtea Spitalului Județean de Urgența Reșița și care va funcționa ca o extindere a acestuia. Valoarea totala a investiției este de 14.611.723,48 lei, cu finanțare din fonduri europene (FEDR) și de la bugetul național! Aceasta suma acopera achiziția de echipamente medicale și trei module medicale: terapie intensiva, sectie de boli infectioase si un modul de legatura intre primele doua. „Este un pas extrem de important in direcția imbunatațirii infrastructurii medicale puse la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

