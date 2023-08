Dunărea maritimă, blocată de un convoi agabaritic Circa 60 de nave sunt blocate pe sectorul Dunarii maritime de la Braila la Sulina, acestea așteptand sa ajunga in Marea Neagra. Aglomerația a fost determinata de recentele bombardamente rusești asupra porturilor ucrainiene, dar și de un convoi agabaritic care se afla, acum, in zona navigabila. In jur de 60 de nave maritime așteapta sa intre, la aceasta ora, in Ucraina, in porturile romanești sau sa ajunga in portul Giurgiulești din Republica Moldova. Ele sunt deja in intarziere, fiind blocate in zona Dunarii dintre Braila și Sulina. Autoritațile romane și ucrainiene incearca sa decongestioneze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

