- Guvernul a decis, joi, printr-o Hotarare, numirea in functia de prefect de Constanta a unuia dintre subprefectii judetului, Dumitru Jeaca. Citește și: Un judecator CSM explica de ce OUG propusa de Toader nu se poate aplica in cazul deciziilor definitive: Este o hotarare a CCRPrintr-o…

- Dumitru Jeaca a primit ordinul de numire in functia de prefect al judetului Constanta, ne au precizat surse din cadrul Institutiei Prefectului. Acesta a detinut pana astazi functia de subprefect alaturi de Levent Accoium, reprezentantul Uniunii Democrate a Turcilor.In ultima perioada, Jeaca s a aflat…

- Drumul Judetean 106 E Jina - Dobra a fost redeschis circulatiei marti, a anuntat seful Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, comisarul sef Tiberiu Ivancea. Soseaua Jina - Dobra, care parcurge judetele Sibiu, Alba si Hunedoara, a fost inchisa din cauza ploilor si a riscului…

- In sedinta de Guvern de miercuri, Executivul a aprobat un proiect de Hotarare care prevede finantarea a doua programe de interes national (PIN) destinate persoanelor varstnice, cu un buget total de aproape 115 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).

- Prezent la Constanta, liderul PNL Ludovic Orban a criticat in termeni duri procesul de absorbtie a fondurilor europene si a vorbit despre sesizarea depusa impotriva premierului Viorica Dancila si a lui Liviu Dragnea.Presedintele PNL a spus ca guvernele lui Liviu Dragnea sunt vinovate pentru gradul scazut…

- Manuela Harabor a fost desemnata consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Andrei Ignat a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Apararii Nationale,…

- Guvernul a majorat la 250 de lei plafonul maxim pentru beneficiarii eligibili ai programului „Euro 200”; anul trecut, 316 elevi din judet au beneficiat de ajutorul financiar oferit de stat in Social / on 08/05/2018 at 14:09 / Programul „Euro 200”, prin care sunt acordate ajutoare financiare elevilor…

- Guvernul a majorat plafonul pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul programului „Euro 200”. Astfel, mai multi elevi si studenti ar putea sa primeasca bani de la stat pentru a-si cumpara un calculator nou. Executivul a aprobat, printr-o Hotarare care modifica normele metodologice de aplicare…