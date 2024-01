Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia care iși teroriza vecinii de bloc cu muzica tare și scandal, condamnat la inchisoare cu executare Un barbat din Alba Iulia, care și-a terorizat vecinii de bloc a fost condamnat la inchisoare cu executare. Barbatul avea mai multe condamnari din trecut, iar recent a mai primit…

- Un barbat de 38 de ani, din județul Bacau, a fost condamnat in Vrancea la inchisoare cu executare, pentru o infracțiune la regimul rutier comisa in primavara anului trecut. Barbatul sufera de paraplegie și, chiar daca nu a avut vreodata permis de conducere, a fost prins la volanul unui BMW pe drumurile…

- SENTINȚA… Condamnat inițial de magistrații Tribunalului Vaslui la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei, traficantul Bogdan Marius Daniel nu mai are același noroc in fața magistraților Curții de Apel Iași. Prins cu peste 5 kg de cannabis, traficantul a fost considerat un pricol…

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost condamnat, definitiv, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Edilul nu a fost gasit nici la domiciliul sau, nici la primarie atunci cand polițiștii s-au prezentat pentru punerea in executare a mandatului. Acesta a fost dat in urmarire…

