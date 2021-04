Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis vineri ca deputatul PSD Dumitru Coarna, fost presedinte al Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) din Romania, sa-i plateasca adjunctului sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, daune morale de 5.000 de euro,…

- Deputații USR-PLUS Adrian Wiener și Emanuel Ungureanu sunt vehiculați ca favoriți pentru a-l inlocui pe Vlad Voiculescu la șefia Ministerului Sanatații. Momentan, insa, Ministerul Sanatații ramane fara conducere, deoarece președintele Klaus Iohannis a semnat doar decretul de revocare din funcție a lui…

- Romania’s central bank bought bonds on the secondary market from commercial lenders on Monday and Tuesday, triggering a rally in the country’s government debt and prompting the cabinet to sell more debt than planned at domestic auctions, according to Bloomberg. The bank purchased about 150m lei ($36…

- Meteorologii avertizeaza ca din cauza erupțiilor vulcanului Etna, care au avut loc saptamana trecuta, un nor de dioxid de sulf ar putea ajunge deasupra Romania. Meteorologii spun ca, cel mai probabil, este vorba de un nor de dioxid de sulf care se indreapta spre țara noastra și, cel mai probabil,…

- Doua judecatoare de la Tribunalul București au scos din arest un barbat care și-a violat ani la rand fiica vitrega (de la momentul la care aceasta avea 9 ani pana cand a implinit 14 ani) și pe cea naturala (de la 11 la 16 ani). Magistratele au apreciat ca pedofilul ar reprezenta un pericol pentru […]…

- Testarea rapida a elevilor și cadrelor didactice cu teste antigen distribuite in scoli, anunțata la jumatatea lunii ianuarie de ministrul sanatații Vlad Voiculescu, este imposibil de realizat in Romania. Confirmarea a venit, luni, de la ministrul educației Sorin Cimpeanu. Școlile din Romania nu au personal…

- Comisarul Cristian Ghica, șeful Secției de poliție din Centrul Vechi, susține ca este o greșeala faptul ca patru procurori și Radu Gavriș, adjunctul șefului Poliției Capitalei, se aflau intr-un spațiu inchis in condițiile actuale, dar ridica problema „temeiului legal al filajului”, afirmand ca supravegherea…