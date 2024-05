Ce Face Un Web Designer? Un web designer este un profesionist care se ocupa de crearea și proiectarea website-urilor. Aceștia sunt specializați in designul și programarea paginilor web, astfel incat acestea sa fie atractive și ușor de utilizat. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea unui web designer din Moldova, Andrei Pankov, pe care toata lumea il numește Andrew Spencer, a fost inclusa in cele mai bune 100 de animații ale challenge-ul de catre artistul 3d Clinton Jones, cunoscut pe YouTube sub numele de pwnisher. Dupa cum a spus Andrei pentru NM, el a descris Chișinaul…

- In epoca informaționala de azi orice afacere de succes are nevoie de un website - chiar si micile afaceri. Dar un website cu aspect profesionist nu trebuie sa va coste zeci de mii de lei; cu instrumentele potrivite și cateva sfaturi de baza chiar și un incepator in acest domeniu poate crea un astfel…

- In perioada urmatoare, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6 organizeaza cursuri gratuite de pregatire profesionala in meseriile de web-designer si infirmiera. Cursurile sunt derulate in cadrul Proiectului “Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței in…

- La 12 ani, un baiat din Sibiu este cel mai tanar web designer din tara. In clasa a 7-a, a absolvit deja doua cursuri recunoscute de o renumita universitate din Elvetia, care este pe cale sa-l numeasca si cel mai tanar masterand in IT din Europa. Pustiul a creat doua site-uri ale unor institutii publice…

- La 12 ani, un baiat din Sibiu este cel mai tanar web designer din tara. In clasa a 7-a, a absolvit deja doua cursuri recunoscute de o renumita universitate din Elvetia, care este pe cale sa-l numeasca si cel mai tanar masterand in IT din Europa. Pustiul a creat doua site-uri ale unor institutii…

- La 12 ani, un baiat din Sibiu este cel mai tanar web designer din tara. In clasa a 7-a, a absolvit deja doua cursuri recunoscute de o renumita universitate din Elvetia, care este pe cale sa-l numeasca si cel mai tanar masterand in IT din Europa. Pustiul a creat doua site-uri ale unor institutii…