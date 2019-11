Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit-pollurilor, ca acestea nu au adus surprize, fiind previzibile. Liderul social-democrat si-a exprimat speranta ca la turul al doilea al prezidentialelor prezenta la vot sa fie una mai consistenta.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca fortele politice care au determinat caderea Guvernului nu sunt capabile sa avanseze un program serios, in jurul caruia sa stranga o majoritate, pentru a putea guverna restul de timp ramas pana la alegerile parlamentare de anul viitor Liderul social-democrat…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, spune ca moțiunea a avut succes pentru ca PSD nu a gestionat bine majoritatea parlamentara. La succes au contribuit și persoanele „tari de caracter” care nu au rezistat propunerilor. „Cauzele netratate la timp au dus la succesul moțiunii”, susține Buzatu, anunța…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost adoptata, joi, de Parlament. S-au inregistrat 238 de voturi „pentru”.”Nu este o problema, plecam cu datoria implinita”, a spus Viorica Dancila. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, dupa anuntarea rezultatului de la votul motiunii…

- Liderul PSD Vaslui - Dumitru Buzatu a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca președintele Klaus Iohannis încearca sa exercite presiuni permanente asupra Guvernului în speranța ca va abandona guvernarea.

- TENSIUNI… Viorica Dancila se intalneste astazi cu liderii PSD, in sedinta Comitetului Executiv National. Intalnirea are loc in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a respins propunerile de ministri interimari. La sedinta participa si presedintele PSD de la Vaslui, Dumitru Buzatu, una din vocile…

- Președintele organizației PSD din Vaslui, Dumitru Buzatu, a afirmat ca in cazul in care ALDE alege sa iasa de la guvernare, social-democrații ar trebui sa intre in Opozitie, scrie Antena 3. Dumitru Buzatu...