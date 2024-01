Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu continua sa figureze drept presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, pe pagina web a institutiei, desi au trecut peste trei luni de la suspendarea sa din functie dupa ce a fost prins in flagrant luand mita de la un om de afaceri si arestat preventiv. La sectiunea ‘Conducere’,…

- Tribunalul Vaslui a prelungit arestul preventiv pentru Dumitru Buzatu, prins in flagrant de DNA cu 1,25 de milioane de lei mita pentru favorizarea unei firme in obținerea unui contract. Tribunalul Vaslui a decis marți prelungirea arestului preventiv pentru Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului…

- Adio petreceri in cadrul PSD Vaslui, dupa arestarea lui Dumitru Buzatu. Presedintele interimar al PSD Vaslui, Dragos Benea, a cerut membrilor organizației sa nu mai faca niciun fel de petrecere in cadrul filialei Vaslui a PSD pe motiv ca chermezele nu au efecte pozitive. „Eu am avut o singura solicitare…

- Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Vaslui a admis solicitarea procurorilor DNA de prelungire a arestului preventiv pentru fostul lider PSD Vaslui si presedinte al Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mita.Masura nu este definitiva si poate fi contestata in termen…

- Tribunalul Vaslui a amanat pronunțarea pentru 15 noiembrie in ceea ce privește verificarea masurii privative de libertate pentru Dumitru Buzatu. Tribunalul Vaslui a amanat pronunțarea pentru 15 noiembrie in ceea ce privește verificarea masurii privative de libertate. Astfel, Dumitru Buzatu mai are de…

- DECIZIE… Dumitru Buzatu mai sta 30 de zile in arest. Magistrații Curții de Apel Iași au decis ca fostul președinte al Consiliului Județean trebuie sa mai stea in arest, dupa ce a umflat mita de 1,25 milioane de lei, probabil considerand ca fapta sa penala a avut un mare impact in societate, iar nivelul…

- SUSPANS… Fostul președintele al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, flancat de polițiști, a fost adus azi, la Tribunalul Vaslui, pentru verificarea legalitații masurii arestului preventiv. Procurorii insista ca Buzatu sa ramana dupa gratii, considerand ca lasarea sa in libertate ar periclita…

