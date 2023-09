Duminica a XXIV-a din Timpul de Peste An (A)

Stiri pe aceeasi tema

- „Daca fratele tau greseste impotriva ta, mergi si mustra-l numai intre patru ochi!”. Cum atragem atenția celui de langa noi atunci cand greșește? Intr-o lume insetata doar de senzațional și de scandaluri, indemnul lui Isus din aceasta duminica pare sa fie depașit, invechit, inapoiat. „Cum sa nu afle…

- La data de 02 septembrie a.c., agentul de poliție Cristina din cadrul Postului de Poliție Oituz se afla in afara orelor de program și se deplasa cu autoturismul in comuna Bogdanești catre locuința parinților, cand a observat in trafic un autovehicul care se deplasa sinuos pe sensul opus de mers, punand…

- In fragmentul evanghelic din aceasta duminica il intalnim pe Isus intr-un loc retras alaturi de ucenicii sai. In acest context, el le adreseaza discipolilor doua intrebari. Prima: „Cine spun oamenii ca este Fiul Omului?”, iar a doua: „Dar voi cine spuneti ca sunt?”. Lansand aceste intrebari, Isus…

- Am sarbatorit la data de 15 august Adormirea Maicii Domnului, o zi a Mamei lui Isus, o zi a Mamei noastre cerești. Ea este un model de credința pentru noi, creștinii, și, in același timp, ne indica și destinația pelerinajului pamantesc: prin inalțarea ei cu trupul și cu sufletul la cer ne amintește…

- „Curaj! Eu sunt, nu va temeți!” Cand și unde il intalnim pe Dumnezeu? Duminica este o zi in care cautam sa acordam mai mult timp celor dragi, celor din familie, noua inșine și lui Dumnezeu. Dar il gasim prezent pe Dumnezeu doar o data pe saptamana, participand la Sfanta Liturghie? Știm ca este prezent…

- In fața temperaturilor ridicate din aceste zile, voluntarii Subfilialei Comanești s-au mobilizat pentru a veni in sprijinul comunitații. Incepand de astazi, ei vor fi prezenți in centrul orașului, langa biblioteca orașeneasca, pentru a oferi un pahar racoritor de apa cetațenilor și pentru a masura tensiunea…

- Hudson Taylor a fost director al Misiunilor pentru China. La un moment dat intervieva candidati pentru misiuni. „De ce doresti sa mergi intr-o misiune straina?” i-a intrebat pe rand pe fiecare. „Doresc sa merg pentru ca Cristos ne-a poruncit sa mergem in intreaga lume si sa predicam Evanghelia la…

