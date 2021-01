Stiri pe aceeasi tema

- Ultima localitate din Timis aflata in carantina, Dumbravita, urmeaza sa iasa de sub incidenta acestei restrictii, in noaptea de sambata spre duminica. Decizia a fost luata in cadrul unei sedinte a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In absenta prefectului Liliana Onet, accidentata la schi,…

- Cinci localitați din județul Cluj au fost introduse in carantina printr-o decizie a Departamentului pentru Situații de Urgența, la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Este vorba despre sate din doua comune unde rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 a crescut foarte mult.…

- Masuri suplimentare pentru combaterea raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus in comunele Ciceu Giurgești, Nimigea, Petru Rareș, Magura Ilvei au fost adoptate, miercuri, printr-o noua hotarare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud. Conform Hotararii C.J.S.U 84/11.11.2020,…

- La propunerea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a semnat ordinul prin care se instituie carantina in orasul Ovidiu. Ordinul intra in vigoare de sambata, 7 noiembrie, ora 20.00.

- Sannicolau Mare și Ciacova vor intra in carantina! Decizia a fost luata vineri seara, in urma unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, care a mai stabilit ca salile de fitness din tot județul sa ramana inchise.

- Carantina parțiala in Romania! Dupa ce numarul cazurilor noi de COVID-19 a ajuns aproape la pragul de 10.000, autoritațile au anunțat noi restricții. Acestea vor intra in vigoare de luni, 9 noiembrie 2020. Romania a inregistrat o creștere accelerata a numarului de cazuri noi de COVID-19 și se alatura…

- Autoritațile din Timiș au propus carantinarea a 9 localitați din județ, pentru a opri raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Decizia de carantinare urmeaza sa fie luata miercuri la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența și transmisa CNSU spre aprobare.

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din data de 30 octombrie a.c. s-a analizat situația epidemiologica la nivelul județului Sibiu și s-a adoptat Hotararea nr. 71/2020, document care prevede o serie de masuri de prevenire și limitare a raspandirii virusului SARS CoV-2.