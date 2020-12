Bucurie mare in familia faimoasei actrițe din „Rebelde” care a existat pe toate ecranele din Romania, pe vremea cand telenovelele erau in mare voga și atrageau mii de telespectatori. Dolce Maria a nascut primul copil in mare secret. Ea a postat o fotografie cu fiica sa și a dezvalui numele micuței prințese pe rețelele de socializare.