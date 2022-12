Duios fűhrer-ul mujic de la Ballhausplatz trecea M-am numarat printre scepticii accederii Romaniei in zona exclusivista inca de cand l-am auzit pe premierul Olandei formuland „obiectii". Se simtea acolo, clar, viclenia discriminarii. Cine avea urechi de auzit se putea „linisti" de pe atunci. Interesul pentru Nehammer mi-a crescut subit in clipa in care el a trebuit „sa-si motiveze" votul negativ (impotriva tuturor evidentelor). Urmeaza trei portrete cucuiete, „cocotate" adica pe umerii incovoiati ai istoriei recente. Trei portrete intr-unul singur. Realizate, prin urmare, pe marginea diformitatilor politice si morale ale aceluiasi personaj.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va deveni parte a spatiului Schengen in anul care urmeaza, afirma presedintele Klaus Iohannis. Intrebat daca va fi un vot pozitiv la Consiliul JAI din luna martie a anului 2023, Iohannis a declarat: „In ce priveste Schengen, eu am convingerea 100% ca Romania va deveni parte a spatiului Schengen,…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu și-a anulat vacanța in Austria unde mergea de 15 ani impreuna cu familia, in semn de boicot pentru votul negativ privind Schengen, au declarat luni surse guvernamentale.In timp ce ministrul are grija ca astfel de zvonuri sa apara in presa, instituțiile din subordinea ministerului…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Președintele Consiliului European, Charles Michel, a confirmat, joi dimineața, la sosirea la summitul de iarna al liderilor UE, ca șefii de stat sau de guvern vor avea ocazia unui schimb de opinii privind extinderea spațiului Schengen in contextul blocarii aderarii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Romania nu ar fi fost acceptata in spatiul Schengen si daca Austria ar fi votat ‘pro’, pentru ca a candidat la pachet cu Bulgaria. „Am discutat astazi in Consiliul Politic National si despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Am avut si un sondaj de…

- „Romania și-a facut datoria pentru a intra, iar Austria, la modul cel mai arbitrat si agresiv cu putința, a respins Romania, bazandu-se pe nimic, e vorba de , este singura justificare a Austriei: . Plus minciunile in legatura cu care Romania ar trebui sa inteprinda ceva, faptul ca sunt presate companiile…

- Romania si Bulgaria nu intra in Schengen: Olanda și Austria au votat impotriva aderarii celor doua țari. Bucureștiul avea sprijinul Olandei, care insa nu a acceptat intrarea Bulgariei. Pe de alta parte, Croația primeste unda verde pentru a adera la spatiul de libera trecere.

- Presedintele bulgar Rumen Radev a calificat drept cinic refuzul unor parteneri din UE de a primi tara sa in spatiul Schengen, in timp ce ministrul bulgar de interne a respins acuzatiile Austriei si Olandei conform carora Bulgaria nu ia suficiente masuri pentru a stavili valul de

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut tuturor politicienilor sa lase deoparte orgoliile si atacurile politice interne pentru a se putea concentra in urmatoarea perioada pe aderarea la spatiul Schengen – cel mai important obiectiv strategic de politica externa a Romaniei in acest final de an.…