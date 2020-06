Stiri pe aceeasi tema

- Duel puternic in Bundesliga, Dortmund primește vizita celor de la Bayern Dortmund nu pare sa fi simțit cele doua luni de pauza, a reluat sezonul cu 2 victorii Bayern are o serie perfecta, 8 victorii in ultimele 8 meciuri disputate Ultimul meci dintre cele doua s-a incheiat cu victoria celor de la Bayern,…

- "A fost autoprotectie. Daca as fi ramas, as fi vrut sa-mi iau jucatorii in brate si nu am voie sa fac asta", a explicat tehnicianul de 37 de ani, iar L'Equipe se intreaba daca afirmatiile lui sunt ironice sau el chiar a dat dovada de simt civic. Werder s-a impus pe terenul celor de la Freiburg, prin…

- Duel puternic in Bundesliga, Borussia Monchengladbach primește vizita lui Leverkusen GLADBACH VINE DUPA O VICTORIE CATEGORICA IMPOTRIVA LUI FRANKFURT, SCOR 1-3 DE PARTEA CEALALTA, LEVERKUSEN VINE DUPA UN SUCCES CONTRA LUI BREMEN, SCOR 1-4 GLADBACH ȘI LEVERKUSEN ȘI-AU IMPARȚIT VICTORIILE IN ULTIMELE…

- Bundesliga se intoarce, campionatul din Germania fiind primul de top din Europa care revine pe micile ecrane. Liga germana s-a intrunit saptamina aceasta și a fixat data de 16 mai pentru reluarea campionatului.. S-a decis ca in rundele ramase pana la final, cele ce vor avea loc in week-end, sa nu se…

- A devenit oficial faptul ca Bundesliga germana, unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal, isi reia programul obisnuit din weekend-ul urmator. Anuntul aduce bucurie si microbistilor din Romania, care pot urmari din nou meciuri de calitate incepand de sambata viitoare. DFL – liga profesionista…

- Dupa Bilbao și Roma, Munchen intarzie sa confirme ca va gazdui partide la EURO, amanat cu un an, din 2020 in 2021. Amanarea Euro, din 2020 in 2021, o decizie obligatorie din cauza pandemiei, a bulversat și țarile și orașele-gazda, nu doar UEFA. Unele intarzie confirmarea pentru anul viitor. Puternic…

- Nemții se pregatesc de reluarea campionatului. Toate echipele din Budesliga au reluat antrenamentele, iar primele meciuri ar putea avea loc la inceputul lunii mai. Insa fara fani. Directorul executiv al Bundesliga, Christian Seifert, a vorbit despre reluarea campionatului, care va avea loc in condiții…

- In plina pandemie de coronavirus, nemții vor relua campionatul pe 1 sau 8 mai cu efective reduse de doua ori și jumatate decat in mod normal in cazul unei partide cu tribunele goale. La primul și singurul meci din Bundesliga disputat pana acum fara spectatori, un Monchengladbach - Koln (2-1), pe 11…