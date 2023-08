Stiri pe aceeasi tema

- UTA revine in Banat, dar nu pentru un meci cu Poli, ci cu CSC Dumbravita. Asa s-a stabilit in urma tragerii la sorti pentru play-off-ul Cupei Romaniei. Partida se va disputa cel mai probabil la Ghiroda. Intr-un alt joc al acstei faze, Buziasul va intalni, poate la Lugoj, pe Chindia Targoviste, fosta…

- Phoenix Buziaș poate deveni marea surpriza a Cupei Romaniei. Diviyionara a III-a a invins pana acum Dudeștii Vechi și Poli Timișoara, iar miercuri seara a trecut pe Stadionul Tineretului din Lugoj de o echipa mai bine cotata, CSM Reșița (Liga 2). Formația din Stațiunea Inimii, chiar daca nu a inceput…

- Județul Suceava a ramas cu o singura echipa pe tabloul de concurs al fazei naționale a Cupei Romaniei la fotbal, este vorba de Bucovina Radauți. In urma imperecherii pe criterii geografice a formațiilor calificate in aceasta etapa a intrecerii, FRF a stabilit ca gruparea antrenata de Ovidiu Murariu…

- Duel „CSC”, in turul 3 al Cupei Romaniei, pe terenul formatiei din liga inferioara. Miercurea viitoare CSC Ghiroda si Giarmata Vii primeste replica lui CSC Dumbravita, formatie pe ale carei urme vrea sa calce, adica sa ajunga in esalonul secund, acolo unde alb-verzii incep in weekend al doilea sezon…

- Sezonul 2023/2024 din Liga 2 nu va mai fi televizat pe programele Orange Sport. Situația este aceeași și in cazul Cupei Romaniei. Abonații au o varianta de siguranța. Competițiile raman pe posturile Prima Sport, aflate in grila operatorului, dar și pe Digi Sport. Sezonul 2023/2024 din Liga 2 debuteaza…

- CSC Dumbravita a anuntat programul complet pentru pregatirea stagiunii 2023-24. Ramasa singura divizionara secunda din Timis, gruparea alb-vertde are si cateva teste interesante, inclusiv cu fosta campioana, CFR Cluj, pe care a intalnit-o in editia trecuta a Cupei Romaniei. Asa cum se stia, dumbravitenii…

- Un pas inainte. Și inca unul. Catre spațiile de lupta mai intai. Apoi, sus, pe podiumul de premiere. Clubul Sportiv de Karate „Pas cu Pas” iși continua evoluția. Și ascensiunea. Pas cu pas, pas dupa pas. Ultimii au fost parcurși la finalul saptamanii trecute, cu ocazia Cupei Romaniei la karate ESKU…

- Industria Galda – Viitorul Vama Seaca, finala Cupei Romaniei, pe “Cetate”! Duel inedit intre naș (D. Ianc) și fin (Samoila) Industria Galda de Jos și Viitorul Vama Seaca se infrunta sambata, la ora 18.00, pe “Cetate” in finala Cupei Romaniei, faza județeana, 2023, meci care trage cortina peste stagiunea…