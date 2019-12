Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Cambridge a publicat in ziua de Craciun o fotografie inedita cu cei trei copii si printul William, scrie news.ro.Imaginea alb-negru in care ducele de Cambridge il saruta pe obraz pe cel mai mic dintre copiii cuplului, Louis, a fost realizata in Norfolk, la inceputul acestui an, scrie…

- Printul Philip, al carui titlu oficial este acela de duce de Edinburgh, a iesit din spitalul Regele Edward Al VII-lea, a dat mana cu o asistenta medicala si apoi s-a urcat pe scaunul de langa sofer al unei masini Range Rover cu care a plecat.Este de asteptat ca sotul reginei Elisabeta a…

- Prințul Philip al Marii Britanii, soțul reginei Elizabeth a II-a, care a fost internat preventiv, vineri dimineața, pentru observarea și tratarea unei maladii cunoscute, va mai ramane cateva zile in spitalul King Edward VII din Londra, potrivit BBC, scrie Mediafax.Reprezentanții ducelui de…

- Prințul Philip al Marii Britanii, soțul reginei Elizabeth a II-a, a fost internat preventiv, vineri dimineața, intr-un spital din Londra, pentru observarea și tratarea unei maladii cunoscute, potrivit unui comunicat emis de biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de express.co.uk, anunța…

- Felicitarea de Craciun a ducilor de Cambridge a ajuns in presa mai devreme. Alaturi de Kate Middleton și de prințul William apar și cei trei copii ai lor, prințul George (6 ani), prințesa Charlotte (4 ani) și prințul Louis (1 an). Fotogragia de familie ii surprinde pe cei cinci membri ai familiei regale…

- Kate Middleton, Prințul William și cei trei copii ai lor nu vor intampina noul an nici la Palatul Kensington, nici cu regina la Sandringham. Ducii de Cambridge au cu totul alte planuri pentru Revelion. Dupa ce vor petrece Craciunul cu familia regala, Kate și William planuiesc sa iși duca copiii intr-un…

- Kate Middleton ar fi din nou insarcinata, iar un detaliu important a dat-o de gol. Aflata la cea de-a patra sarcina, dupa ce i-a adus pe lume pe George, Charlotte și Louis, ducesa de Cambridge și-a luat metode de precauție in vizita pe care o efectueaza alaturi de prințul William, in Pakistan.